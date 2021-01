Torcia olimpica: Tokyo sospende le esibizioni (Di lunedì 11 gennaio 2021) Arriva dal Giappone una notizia preoccupante sul futuro delle Olimpiadi di Tokyo, già rinviate lo scorso anno al 2021 per l’emergenza coronavirus. L’amministrazione metropolitana della capitale giapponese ha comunicato il rinvio a data da destinarsi di tutte le manifestazioni di esposizione della Torcia olimpica. Ricordiamo che gli eventi legati al simbolo per eccellenza dei Giochi olimpici sono fra le tradizioni più importanti nelle fasi di preparazione al grande appuntamento sportivo. Purtroppo però da Tokyo hanno annunciato che la disposizione è stata presa per ridurre i rischi di contagio da coronavirus. Nella nota ufficiale si legge che, in seguito allo stato di emergenza dichiarato dal governo centrale per la recente impennata del numero dei positivi al Covid-19, si è preferito “sospendere per ... Leggi su sport.periodicodaily (Di lunedì 11 gennaio 2021) Arriva dal Giappone una notizia preoccupante sul futuro delle Olimpiadi di, già rinviate lo scorso anno al 2021 per l’emergenza coronavirus. L’amministrazione metropolitana della capitale giapponese ha comunicato il rinvio a data da destinarsi di tutte le manifestazioni di esposizione della. Ricordiamo che gli eventi legati al simbolo per eccellenza dei Giochi olimpici sono fra le tradizioni più importanti nelle fasi di preparazione al grande appuntamento sportivo. Purtroppo però dahanno annunciato che la disposizione è stata presa per ridurre i rischi di contagio da coronavirus. Nella nota ufficiale si legge che, in seguito allo stato di emergenza dichiarato dal governo centrale per la recente impennata del numero dei positivi al Covid-19, si è preferito “re per ...

Il virus tiene nella morsa Europa e Americhe. E resta sempre in fase di monitoraggio la situazione sanitaria nella città olimpica. Il governo metropolitano di Tokyo ha annunciato la decisione di rinvi ...

ROMA – Lo stato di emergenza per l’area metropolitana di Tokyo e le vicine prefetture di Kagawa, Chiba e Saitama dichiarato dal primo ministro Yoshihide Suga, e’ in vigore da oggi al 7 febbraio nel te ...

