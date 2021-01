Tokyo 2020, Salvini: “Folle Italia senza bandiera, autonomia dello sport si può tutelare” (Di lunedì 11 gennaio 2021) “Sarebbe Folle se l’Italia pagasse anche dal punto di vista delle Olimpiadi i litigi all’interno del governo e sarebbe doppiamente Folle mettere in discussione una grande conquista come Milano-Cortina che porterà un indotto da 5 miliardi di euro di incassi e investimenti su strade, ferrovie e impianti sportivi che altrimenti ci sogneremmo. Credo che si può tutelare l’autonomia dello sport, che è sacrosanta, con una gestione più collegiale rispetto al passato, coinvolgendo Federazioni e associazioni di base”. Lo ha detto il leader della Lega, Matteo Salvini, ai microfoni de “La Politica nel Pallone” su Gr Parlamento commentando il rischio che il Cio possa sanzionare l’Italia in vista di ... Leggi su sportface (Di lunedì 11 gennaio 2021) “Sarebbese l’pagasse anche dal punto di vista delle Olimpiadi i litigi all’interno del governo e sarebbe doppiamentemettere in discussione una grande conquista come Milano-Cortina che porterà un indotto da 5 miliardi di euro di incassi e investimenti su strade, ferrovie e impiantiivi che altrimenti ci sogneremmo. Credo che si puòl’, che è sacrosanta, con una gestione più collegiale rispetto al passato, coinvolgendo Federazioni e associazioni di base”. Lo ha detto il leader della Lega, Matteo, ai microfoni de “La Politica nel Pallone” su Gr Parlamento commentando il rischio che il Cio possa sanzionare l’in vista di ...

sportface2016 : #Tokyo2020, #Salvini: 'Folle #Italia senza bandiera in #Giappone' - panapp : Ho finalmente trovato una cosa che amo totalmente e indubitabilmente di #Tokyo2020: i poster commissionati agli art… - EsthDay : lucarinigiac: ?? Un dispositivo che trasforma biciclette normali in elettriche? Esiste. Tokyo 2020? Potrebbe non esi… - lucarinigiac : ?? Un dispositivo che trasforma biciclette normali in elettriche? Esiste. Tokyo 2020? Potrebbe non esistere più. Il… - tokyo_er01 : RT @ColucciLc: Domenica 11 Ottobre 2020 1° di campionato in casa. U16 2005 : 1 a 0 all'11 secondo del primo tempo!! #pollo05 : #fuga, #D… -

Ultime Notizie dalla rete : Tokyo 2020 Tokyo 2020/1: le Olimpiadi potrebbero slittare ancora Business Insider Italia Tokyo 2020, Salvini: “Folle Italia senza bandiera, autonomia dello sport si può tutelare”

Tokyo 2020, le parole del leader della Lega Matteo Salvini: "Folle Italia senza bandiera, autonomia dello sport si può tutelare" ...

Alianz partner delle Olimpiadi per i prossimi otto anni

la società europea di servizi assicurativi e finanziari ha dato il via a una collaborazione con i giochi olimpici e paralimpici. Primo obiettivo, Tokyo, in estate ...

Tokyo 2020, le parole del leader della Lega Matteo Salvini: "Folle Italia senza bandiera, autonomia dello sport si può tutelare" ...la società europea di servizi assicurativi e finanziari ha dato il via a una collaborazione con i giochi olimpici e paralimpici. Primo obiettivo, Tokyo, in estate ...