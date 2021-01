TIM, colloca con successo primo sustainability bond scadenza 8 anni (Di lunedì 11 gennaio 2021) (Teleborsa) – TIM ha concluso con successo il collocamento del suo primo sustainability bond da 1 miliardo di euro, con scadenza di 8 anni, destinato ad incrementare l’efficienza energetica del Gruppo e a finanziare progetti Green e Social. La domanda è stata superiore a 4 miliardi di euro a dimostrazione del forte posizionamento di TIM sui mercati internazionali anche alla luce della recente presentazione, a dicembre, presso la comunità finanziaria del sustainability Financing Framework che ha coinvolto oltre 40 investitori istituzionali. TIM ha prezzato il prestito obbligazionario ben al di sotto rispetto al mercato secondario di riferimento, fissando la cedola annuale all’1,625%, la più bassa di sempre. Con questa operazione, inoltre, TIM estende la ... Leggi su quifinanza (Di lunedì 11 gennaio 2021) (Teleborsa) – TIM ha concluso conilmento del suoda 1 miliardo di euro, condi 8, destinato ad incrementare l’efficienza energetica del Gruppo e a finanziare progetti Green e Social. La domanda è stata superiore a 4 miliardi di euro a dimostrazione del forte posizionamento di TIM sui mercati internazionali anche alla luce della recente presentazione, a dicembre, presso la comunità finanziaria delFinancing Framework che ha coinvolto oltre 40 investitori istituzionali. TIM ha prezzato il prestito obbligazionario ben al di sotto rispetto al mercato secondario di riferimento, fissando la cedola annuale all’1,625%, la più bassa di sempre. Con questa operazione, inoltre, TIM estende la ...

(Teleborsa) – TIM ha concluso con successo il collocamento del suo primo Sustainability Bond da 1 miliardo di euro, con scadenza di 8 anni, destinato ad incrementare l’efficienza energetica ...

Tim: Monte Giogo irraggiungibile, interventi rinviati

L’azienda spiega che la soluzione dei problemi è rallentata dal maltempo ma che per i disservizi sulla rete fissa “stiamo già lavorando” ...

