“The Punisher”: le rivolte di Capitol Hill segneranno la fine per la serie Marvel? (Di lunedì 11 gennaio 2021) Alla luce degli ultimi sconcertanti avvenimenti di Capitol Hill che hanno colpito Washington D.C., lo scorso 6 gennaio, tramite le quali il teschio di The Punisher è diventato un simbolo di sovversione, indossato da rivoltosi e gruppi della supremazia bianca, oltre che emblema della polizia, esercito e milizia, Marvel potrebbe prendere seriamente in considerazione le numerose richieste di cancellazione che hanno accompagnato da anni il personaggio di The Punisher, considerato troppo borderline addirittura per la Casa delle Idee. Alcuni dei sostenitori di Trump, sono stati protagonisti di un tweet direttamente collegato a Marvel. La richiesta espressa nel tweet ritiene necessario un dietro-front di Marvel rispetto non solo al logo, ma all’intero concept sottostante ... Leggi su metropolitanmagazine (Di lunedì 11 gennaio 2021) Alla luce degli ultimi sconcertanti avvenimenti diche hanno colpito Washington D.C., lo scorso 6 gennaio, tramite le quali il teschio di Theè diventato un simbolo di sovversione, indossato da rivoltosi e gruppi della supremazia bianca, oltre che emblema della polizia, esercito e milizia,potrebbe prendere seriamente in considerazione le numerose richieste di cancellazione che hanno accompagnato da anni il personaggio di The, considerato troppo borderline addirittura per la Casa delle Idee. Alcuni dei sostenitori di Trump, sono stati protagonisti di un tweet direttamente collegato a. La richiesta espressa nel tweet ritiene necessario un dietro-front dirispetto non solo al logo, ma all’intero concept sottostante ...

