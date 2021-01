The Midnight Man: i creepypasta che hanno ispirato il film (Di lunedì 11 gennaio 2021) The Midnight Man è un horror che trae la sua fonte di ispirazione dai creepypasta, variante web delle vecchie leggende metropolitane e dei racconti attorno al fuoco Chi mostra affinità nei confronti dell'immaginario horror è ben consapevole dell'importanza di leggende metropolitane e dei racconti in campeggio attorno al fuoco. The Midnight Man è uno di quei titoli che basano la loro forza proprio attorno ad icone del genere. In modo particolare, ad aver influito notevolmente sul film diretto da Travis Zariwny sono i cosiddetti creepypasta, ovvero la variante online delle vecchie leggende metropolitane o dei racconti in campeggio che animano le nottate attorno al fuoco. Presentato in anteprima mondiale in Canada, The Midnight Man è stato distribuito a livello globale soltanto nel 2018 e ... Leggi su movieplayer (Di lunedì 11 gennaio 2021) TheMan è un horror che trae la sua fonte di ispirazione dai, variante web delle vecchie leggende metropolitane e dei racconti attorno al fuoco Chi mostra affinità nei confronti dell'immaginario horror è ben consapevole dell'importanza di leggende metropolitane e dei racconti in campeggio attorno al fuoco. TheMan è uno di quei titoli che basano la loro forza proprio attorno ad icone del genere. In modo particolare, ad aver influito notevolmente suldiretto da Travis Zariwny sono i cosiddetti, ovvero la variante online delle vecchie leggende metropolitane o dei racconti in campeggio che animano le nottate attorno al fuoco. Presentato in anteprima mondiale in Canada, TheMan è stato distribuito a livello globale soltanto nel 2018 e ...

The Midnight Man è un horror che trae la sua fonte di ispirazione dai creepypasta, variante web delle vecchie leggende metropolitane e dei racconti attorno al fuoco Chi mostra affinità nei confronti d ...