Terzultima per vaccini e quasi rossa. Tutti i guai della Lombardia (Di lunedì 11 gennaio 2021) Penultima (terz’ultima se si considera anche la Provincia Autonoma di Bolzano) per numero di vaccinazioni anti Covid e sempre più vicina alla zona rossa. In Lombardia, la regione più colpita dalla pandemia, l’allarme cresce ogni giorno di più. In proporzione diretta all’aumento del numero dei contagi, dell’indice Rt, della pressione sui reparti di terapia intensiva. I dati aggiornati registrano 67.851 vaccinazioni effettuate (su 153.720 dosi consegnate) con una percentuale del 44,1% (dopo ci sono la Calabria e la Provincia Autonoma di Bolzano), ieri 3267 nuovi positivi (sabato erano 2506), l’indice di trasmissione a quota 1,27 e la soglia di occupazione dei posti letto nei reparti di terapia intensiva al 38%, dunque ben oltre il limite fissato al 30% (fonte rapporto Covid dell’Agenas, 10 gennaio). “Zona rossa subito”. ... Leggi su huffingtonpost (Di lunedì 11 gennaio 2021) Penultima (terz’ultima se si considera anche la Provincia Autonoma di Bolzano) per numero di vaccinazioni anti Covid e sempre più vicina alla zona. In, la regione più colpita dalla pandemia, l’allarme cresce ogni giorno di più. In proporzione diretta all’aumento del numero dei contagi, dell’indice Rt,pressione sui reparti di terapia intensiva. I dati aggiornati registrano 67.851 vaccinazioni effettuate (su 153.720 dosi consegnate) con una percentuale del 44,1% (dopo ci sono la Calabria e la Provincia Autonoma di Bolzano), ieri 3267 nuovi positivi (sabato erano 2506), l’indice di trasmissione a quota 1,27 e la soglia di occupazione dei posti letto nei reparti di terapia intensiva al 38%, dunque ben oltre il limite fissato al 30% (fonte rapporto Covid dell’Agenas, 10 gennaio). “Zonasubito”. ...

