Terroristi sono molti sostenitori di Trump: non certo Cuba (Di lunedì 11 gennaio 2021) Mettere Cuba nella lista dei paesi che sostengono il terrorismo è un vero e proprio gesto invereconco dettato da squallidi calcoli politici e non dalla sincera volontà di combattere il vero terrorismo.

Terroristi sono molti sostenitori di Trump: non certo Cuba

Abbiamo visto il delirio golpista di nazisti, suprematisti bianchi, cospirazionisti, milizie armate e negazionisti che hanno assaltato Capitol Hill su istigazione del capo. Che dovrebbe guardare tra i ...

Ultime mosse dell'amministrazione Trump prima dell'addio alla Casa Bianca: Cuba torna nella black list delle nazioni sponsor del terrorismo ...Abbiamo visto il delirio golpista di nazisti, suprematisti bianchi, cospirazionisti, milizie armate e negazionisti che hanno assaltato Capitol Hill su istigazione del capo. Che dovrebbe guardare tra i ...