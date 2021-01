Terremoto ’80, in arrivo nuovi fondi per la ricostruzione: 8 milioni per il Sannio, l’elenco dei Comuni beneficiari (Di lunedì 11 gennaio 2021) Tempo di lettura: 2 minutiQuasi 8 milioni di euro. E’ la cifra destinata al Sannio dall’ultima legge di bilancio. Una misura utile a sbloccare le somme residue che molti Comuni del Beneventano attendono per completare, a quarant’anni di distanza, la ricostruzione post Terremoto del 1980. l’elenco dei Comuni sanniti che beneficeranno dei fondi è stato reso pubblico dal deputato irpino del Movimento Cinque Stelle Generoso Maraia. “Il sisma del 1980 – spiega l’esponente pentastellato – rappresenta una ferita ancora aperta nei nostri territori, sul piano delle svariate ripercussioni sul tessuto sociale, produttivo, urbanistico. Ma queste ripercussioni possono essere fronteggiate adeguatamente grazie alla norma introdotta, che va a sbloccare risorse ... Leggi su anteprima24 (Di lunedì 11 gennaio 2021) Tempo di lettura: 2 minutiQuasi 8di euro. E’ la cifra destinata aldall’ultima legge di bilancio. Una misura utile a sbloccare le somme residue che moltidel Beneventano attendono per completare, a quarant’anni di distanza, lapostdel 1980.deisanniti che beneficeranno deiè stato reso pubblico dal deputato irpino del Movimento Cinque Stelle Generoso Maraia. “Il sisma del 1980 – spiega l’esponente pentastellato – rappresenta una ferita ancora aperta nei nostri territori, sul piano delle svariate ripercussioni sul tessuto sociale, produttivo, urbanistico. Ma queste ripercussioni possono essere fronteggiate adeguatamente grazie alla norma introdotta, che va a sbloccare risorse ...

coddlemeniall : Comunque la mia tesi tratterà del terremoto in Irpinia dell’80, quindi sono “costretta” a guardare tutte le intervi… - Federica_80 : RT @ilgiornale: Ha scatenato un vero e proprio terremoto la pubblicazione in prima pagina su 'Il Fatto Quotidiano' di una vignetta sul mini… - musearte05 : @elisabetta_sann @gggiulssss Io sono adulta e docente. Ero alunna quando c'è stato il terremoto dell'80. Siamo stat… - Reverendo_80 : @el_marrano no panic non era il terremoto, ho digerito ?? - TAQB : A Washington, raduno di fans della commedia all'italiana anni '80. 'T.. como terremoto e traccetia...'… -

Ultime Notizie dalla rete : Terremoto ’80 Terremoto vicino Verona, scossa magnitudo 4.4 - Affaritaliani.it Affaritaliani.it