Teramo | infermiera colpita da paresi facciale dopo aver ricevuto il vaccino anti-Covid

(Di lunedì 11 gennaio 2021) Secondo caso, in Abruzzo, di “paralisi di Bell” su membri del personale sanitario sottoposti alla vaccinazione. Una reazione prevista e non grave, secondo il direttore sanitario dell’ospedale abruzzese Maurizio Brucchi. Un’diavrebbe fatto riscontrare una reazione avversa subitola somministrazione del. La donna, che è stata immediatamente ricoverata nel L'articolo proviene da Leggilo.org.

Altro caso di anomalie in seguito alla somministrazione del vaccino attualmente disponibile nel nostro paese. Un nuovo caso di effetto collaterale, abbastanza significativo, in seguito alla somministr ...In Abruzzo si è verificato il secondo caso di Sindrome di Bell legato alla somministrazione del vaccino covid.