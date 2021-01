Tennis, qualificazioni Australian Open: Gian Marco Moroni batte in rimonta Mischa Zverev e vola al secondo turno (Di lunedì 11 gennaio 2021) Grande risultato per Gian Marco Moroni che ha sconfitto in tre set (4-6 6-3 6-0) il tedesco Mischa Zverev staccando il pass per il secondo turno delle qualificazioni degli Australian Open. Per il 22enne romano al prossimo turno ci sarà il neerlandese Robin Haase. Avvio di partita abbastanza complicato per Moroni che al terzo game è costretto ad annullare due palle break (2-1). Scenario che si ripete anche nel settimo con il tedesco che non sfrutta tre possibilità per strappare il servizio al coriaceo azzurro (4-3). Nel nono gioco, però, il numero 229 del mondo si deve arrendere aprendo la strada al 6-4 con il quale Zverev porta a casa il primo set. Nonostante il set ... Leggi su oasport (Di lunedì 11 gennaio 2021) Grande risultato perche ha sconfitto in tre set (4-6 6-3 6-0) il tedescostaccando il pass per ildelledegli. Per il 22enne romano al prossimoci sarà il neerlandese Robin Haase. Avvio di partita abbastanza complicato perche al terzo game è costretto ad annullare due palle break (2-1). Scenario che si ripete anche nel settimo con il tedesco che non sfrutta tre possibilità per strappare il servizio al coriaceo azzurro (4-3). Nel nono gioco, però, il numero 229 del mondo si deve arrendere aprendo la strada al 6-4 con il qualeporta a casa il primo set. Nonostante il set ...

sportface2016 : Qualificazioni #AustralianOpen, super #Moroni contro Mischa #Zverev. #Gaio sconfitto in due set - fisco24_info : Tennis:qualificazioni Australian Open, esordio per 7 azzurri: Nella seconda giornata in Qatar e negli Emirati Arabi… - GiorgioCMascion : RT @Eurosport_IT: Caos alle qualificazioni degli #AusOpen: sul 5-3 del secondo set viene comunicato che #Kudla è positivo al #Covid19. Dan… - Eurosport_IT : Caos alle qualificazioni degli #AusOpen: sul 5-3 del secondo set viene comunicato che #Kudla è positivo al #Covid19… - sportface2016 : Qualificazioni #AustralianOpen femminile 2021, programma e orari di martedì 12 gennaio -

Ultime Notizie dalla rete : Tennis qualificazioni Qualificazioni Australian Open, esordio per sette azzurri ANSA Nuova Europa Tennis, qualificazioni Australian Open: Gian Marco Moroni batte in rimonta Mischa Zverev e vola al secondo turno

Grande risultato per Gian Marco Moroni che ha sconfitto in tre set (4-6 6-3 6-0) il tedesco Mischa Zverev staccando il pass per il secondo turno delle qualificazioni degli Australian Open. Per il 22en ...

Tennis Vianello vince ancora in Turchia

Michele Vianello vince la seconda partita consecutiva in Turchia, nelle qualificazioni del secondo Itf Men’s Future stag ...

Grande risultato per Gian Marco Moroni che ha sconfitto in tre set (4-6 6-3 6-0) il tedesco Mischa Zverev staccando il pass per il secondo turno delle qualificazioni degli Australian Open. Per il 22en ...Michele Vianello vince la seconda partita consecutiva in Turchia, nelle qualificazioni del secondo Itf Men’s Future stag ...