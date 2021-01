Tennis, la (ex) ragazza di Kyrgios su Instagram: “La violenza domestica non sarà mai giusta” (Di lunedì 11 gennaio 2021) Ha fatto discutere l’Instagram Story postata e rimossa poco dopo da Chiara Passari, fidanzata di Nick Kyrgios. Non è chiaro se la ragazza sia ancora legata sentimentalmente al Tennista australiano, poiché quest’ultimo ha rimosso dal suo profilo Instagram le foto insieme ed ha smesso di seguirla. Non è neppure certo che le parole, pesanti, siano rivolte a Kyrgios. “La violenza domestica e gli abusi emotivi non saranno mai ok. Il “talento” non merita tifosi quando è il tipo di persona che sei” ha tuonato Chiara Passari su Instagram. La situazione resta da monitorare attentamente poiché potrebbe scoppiare un nuovo caso nel mondo del Tennis dopo quello che ha coinvolto Zverev. La Instagram Story postata ... Leggi su sportface (Di lunedì 11 gennaio 2021) Ha fatto discutere l’Story postata e rimossa poco dopo da Chiara Passari, fidanzata di Nick. Non è chiaro se lasia ancora legata sentimentalmente alta australiano, poiché quest’ultimo ha rimosso dal suo profilole foto insieme ed ha smesso di seguirla. Non è neppure certo che le parole, pesanti, siano rivolte a. “Lae gli abusi emotivi non saranno mai ok. Il “talento” non merita tifosi quando è il tipo di persona che sei” ha tuonato Chiara Passari su. La situazione resta da monitorare attentamente poiché potrebbe scoppiare un nuovo caso nel mondo deldopo quello che ha coinvolto Zverev. LaStory postata ...

sportface2016 : Tennis, la (ex?) ragazza di #Kyrgios su Instagram: “La violenza domestica non sarà mai la cosa giusta” - deanelaveau : RT @primrosefleury: nadal, tennis, viola, veneto, niall, froy ma un po’ meno di niall, spritz, animali, torta al cioccolato, me ovviamente,… - primrosefleury : nadal, tennis, viola, veneto, niall, froy ma un po’ meno di niall, spritz, animali, torta al cioccolato, me ovviame… - Andrea_82b15 : @giuliorm80 @Tennis C’ha un futuro la ragazza -

Ultime Notizie dalla rete : Tennis ragazza Tennis, la (ex) ragazza di Kyrgios su Instagram: "La violenza domestica non sarà mai giusta" Sportface.it Tennis, la (ex) ragazza di Kyrgios su Instagram: “La violenza domestica non sarà mai giusta”

Ha fatto discutere l’Instagram Story postata e rimossa poco dopo da Chiara Passari, fidanzata di Nick Kyrgios. Non è chiaro se la ragazza sia ancora legata sentimentalmente al tennista australiano, po ...

La commovente lettera di Tiafoe ad Arthur Ashe

Il tennista afroamericano ha voluto scrivere una lettera ad Arthur Ashe dopo aver vinto il premio umanitario dell’ATP che porta il suo nome ...

Ha fatto discutere l’Instagram Story postata e rimossa poco dopo da Chiara Passari, fidanzata di Nick Kyrgios. Non è chiaro se la ragazza sia ancora legata sentimentalmente al tennista australiano, po ...Il tennista afroamericano ha voluto scrivere una lettera ad Arthur Ashe dopo aver vinto il premio umanitario dell’ATP che porta il suo nome ...