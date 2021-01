Tennis, ATP Antalya 2021: Stefano Travaglia deve arrendersi in due set a David Goffin. L’azzurro ko nei quarti di finale (Di lunedì 11 gennaio 2021) Niente da fare per Stefano Travaglia, impegnato nei quarti di finale dell’ATP di Antalya (Turchia). L’azzurro (n.75 del ranking) si è dovuto arrendere al belga (n.16 ATP) David Goffin per 6-3 6-3 in 1 ora e 4 minuti di partita. Un match a senso unico, nel quale L’azzurro non è mai riuscito a impensierire l’avversario, sempre avanti nello score e col pallino del gioco in mano. Nel primo set l’avvio è subito di marca belga: Goffin, con risposte profonde, mette in difficoltà nello scambio l’italiano, spesso indotto all’errore. In un battibaleno Travaglia si trova sul 3-0 e deve subire l’onta del doppio break nel sesto game. Sotto 5-1, il n.75 del mondo ha uno scatto d’orgoglio, strappando ... Leggi su oasport (Di lunedì 11 gennaio 2021) Niente da fare per, impegnato neididell’ATP di(Turchia).(n.75 del ranking) si è dovuto arrendere al belga (n.16 ATP)per 6-3 6-3 in 1 ora e 4 minuti di partita. Un match a senso unico, nel qualenon è mai riuscito a impensierire l’avversario, sempre avanti nello score e col pallino del gioco in mano. Nel primo set l’avvio è subito di marca belga:, con risposte profonde, mette in difficoltà nello scambio l’italiano, spesso indotto all’errore. In un battibalenosi trova sul 3-0 esubire l’onta del doppio break nel sesto game. Sotto 5-1, il n.75 del mondo ha uno scatto d’orgoglio, strappando ...

