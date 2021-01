Tennis | ad Antalya Berrettini e Travaglia fuori ai quarti

(Di lunedì 11 gennaio 2021) Giornata no per gli italiani al torneo di(Tur, 300.000 euro, cemento):infatti si fermano aidi finale. Nel pomeriggio, a Delray Beach (Usa, 286.000 euro, ...

Prestazione deludente del n.1 d’Italia che cede in due set ad un ispirato Bublik. Il marchigiano raccoglie solo cinque giochi contro Goffin ...Ad Antalya, in Turchia, per quanto riguarda il torneo ATP 250 di tennis 2021, nella mattina italiana si sono chiusi i quarti di finale del tabellone principale di singolare maschile, che non vede più ...