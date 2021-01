Sulla "Netflix della cultura italiana" è polemica: gli artisti dello spettacolo si dicono perplessi (Di lunedì 11 gennaio 2021) Leo Gullotta, in un'intervista concessa a Globalist dice: 'Siamo fermi. Non è così che funziona il mondo dell'arte e dello spettacolo. È alla ricostruzione che dobbiamo pensare; alla riapertura dei ... Leggi su giornaledellospettacolo.globalist (Di lunedì 11 gennaio 2021) Leo Gullotta, in un'intervista concessa a Globalist dice: 'Siamo fermi. Non è così che funziona il mondo dell'arte e. È alla ricostruzione che dobbiamo pensare; alla riapertura dei ...

Mauxa : Stasera sul canale 8 #PulpFiction, la frase di Ezechiele sulla vendetta modificata da Quentin Tarantino - upsidedonny : Bene abbiamo una tv nuova finalmente posso guardare netflix sulla tv che emozione - maplewhite1912 : RT @jan_novantuno: Questa non è una recensione, ma è un lungo approfondimento sul dietro le quinte, sulla scrittura, sulla regia, sul monta… - DivinaCommediaQ : RT @aioooo_: ma una bella serie sulla divina commedia o sui promessi sposi quando Netflix??? ce.. secondo me sarebbero pazzesche - aioooo_ : ma una bella serie sulla divina commedia o sui promessi sposi quando Netflix??? ce.. secondo me sarebbero pazzesche -