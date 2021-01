Suicida Umberto Sbrescia | storico fotografo di Napoli ' Troppi debiti | in crisi per il Covid'

(Di lunedì 11 gennaio 2021) Lo hanno trovato morto all'interno del suonegozio, in via Silvio Spaventa a, nei pressi di piazza Garibaldi:, la passione per la fotografia da sempre, aveva 67 anni. ...

Lo hanno trovato morto all’interno del suo storico negozio, in via Silvio Spaventa a Napoli, nei pressi di piazza Garibaldi: Umberto Sbrescia, la passione per la fotografia da sempre, aveva ...La difficile situazione economica della sua attività professionale – che per lui era anche una grande passione – lo ha consumato fino a fargli perdere ogni speranza nel futuro. Umberto Sbrescia, 66 an ...