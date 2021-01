Suicida per la crisi. Il biglietto d’addio: “Lo Stato non se la prenda con la mia famiglia” (Di lunedì 11 gennaio 2021) Umberto Sbrescia, 66 anni, era uno storico e apprezzato rivenditore di attrezzatura fotografica. Svolgeva la sua attività a Napoli, a ridosso di piazza Garibaldi, ma la crisi causata dall’epidemia ha limitato i suoi affari e ne ha provocato l’indebitamento col fisco e con i fornitori. Una situazione che lo ha condotto al gesto estremo di togliersi la vita, impiccandosi nel suo negozio. È successo sabato, racconta il Corriere della Sera. L’uomo non era rientrato dal lavoro e i familiari hanno avvisato la polizia. In un biglietto d’addio ha chiesto allo Stato di non rivalersi sulla famiglia per i debiti accumulati e ha invitato i parenti a lasciare la città. Era ammirato da tutti per la gentilezza e la generosità. Accettava pagamenti a rate e più volte forniva prestazioni gratuite. Bellissimo l’aneddoto ... Leggi su ilnapolista (Di lunedì 11 gennaio 2021) Umberto Sbrescia, 66 anni, era uno storico e apprezzato rivenditore di attrezzatura fotografica. Svolgeva la sua attività a Napoli, a ridosso di piazza Garibaldi, ma lacausata dall’epidemia ha limitato i suoi affari e ne ha provocato l’indebitamento col fisco e con i fornitori. Una situazione che lo ha condotto al gesto estremo di togliersi la vita, impiccandosi nel suo negozio. È successo sabato, racconta il Corriere della Sera. L’uomo non era rientrato dal lavoro e i familiari hanno avvisato la polizia. In unha chiesto allodi non rivalersi sullaper i debiti accumulati e ha invitato i parenti a lasciare la città. Era ammirato da tutti per la gentilezza e la generosità. Accettava pagamenti a rate e più volte forniva prestazioni gratuite. Bellissimo l’aneddoto ...

