Suicida per la crisi Covid, l’ultimo biglietto di Umberto Sbrescia: “Lo Stato lasci stare la mia famiglia” (Di lunedì 11 gennaio 2021) Sabato mattina, Umberto Sbrescia aveva aperto regolarmente il suo storico negozio di piazza Garibaldi. A Napoli la sua attività era un punto di riferimento per tutti i fotografi dal 1958. Ma stavolta Umnberto non era rientrato per pranzo. Al telefono era irraggiungibile. Così a casa si sono preoccupati e hanno avvertito la polizia. Che ha trovato il corpo e quel biglietto lasciato a vista, per i suoi parenti e per lo Stato. Sì, proprio quello Stato che lo ha prima tartassato e poi costretto alle chiusure. Umberto Sbrescia era un punto di riferimento per i fotografi napoletani Nel biglietto, ai piedi del corpo, c’è un atto d’accusa pesantissimo. Prima l’invito ai parenti a lasciare Napoli. E, poi, come nota il Corriere ... Leggi su secoloditalia (Di lunedì 11 gennaio 2021) Sabato mattina,aveva aperto regolarmente il suo storico negozio di piazza Garibaldi. A Napoli la sua attività era un punto di riferimento per tutti i fotografi dal 1958. Ma stavolta Umnberto non era rientrato per pranzo. Al telefono era irraggiungibile. Così a casa si sono preoccupati e hanno avvertito la polizia. Che ha trovato il corpo e quelato a vista, per i suoi parenti e per lo. Sì, proprio quelloche lo ha prima tartassato e poi costretto alle chiusure.era un punto di riferimento per i fotografi napoletani Nel, ai piedi del corpo, c’è un atto d’accusa pesantissimo. Prima l’invito ai parenti aare Napoli. E, poi, come nota il Corriere ...

