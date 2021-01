Suicida in negozio a Napoli, il biglietto ai familiari: “Lasciate questa città” (Di lunedì 11 gennaio 2021) Tempo di lettura: < 1 minutoNapoli – Profonda commozione a Napoli per la morte di Umberto Sbrescia che si è Suicidato nel suo negozio di fotografia alle spalle di piazza Garibaldi. In un biglietto ai familiari – vicenda riferita da Corriere della Sera e Repubblica Napoli – chiede loro di lasciare la città e implora lo Stato a non rivalersi sui suoi congiunti per i debiti maturati (forse temendo cartelle esattoriali per imposte). E’ andato di mattina nel suo negozio, poi non si è ritirato a casa per pranzo. La famiglia ha chiesto l’intervento della Polizia. Quando e’ stata aperta la porta del locale la scoperta del corpo senza vita di Sbrescia che si era impiccato. Poi il ritrovamento del biglietto. Il negoziante, ... Leggi su anteprima24 (Di lunedì 11 gennaio 2021) Tempo di lettura: < 1 minuto– Profonda commozione aper la morte di Umberto Sbrescia che si èto nel suodi fotografia alle spalle di piazza Garibaldi. In unai– vicenda riferita da Corriere della Sera e Repubblica– chiede loro di lasciare lae implora lo Stato a non rivalersi sui suoi congiunti per i debiti maturati (forse temendo cartelle esattoriali per imposte). E’ andato di mattina nel suo, poi non si è ritirato a casa per pranzo. La famiglia ha chiesto l’intervento della Polizia. Quando e’ stata aperta la porta del locale la scoperta del corpo senza vita di Sbrescia che si era impiccato. Poi il ritrovamento del. Il negoziante, ...

cleghio : RT @lubenasich: Questo governo ha sfiancato anche i santi. Ma come si fa ad aprire e chiudere in continuazione. Non vorrei mai aver avuto u… - lorenzhaus : RT @TrueNeldot: Poveraccio, lo conoscevo di persona, anche lui suicida per debiti accumulati durante il lockdown. Il suo negozio di fotogra… - lubenasich : Questo governo ha sfiancato anche i santi. Ma come si fa ad aprire e chiudere in continuazione. Non vorrei mai aver… - AntonioBergami4 : RT @TrueNeldot: Poveraccio, lo conoscevo di persona, anche lui suicida per debiti accumulati durante il lockdown. Il suo negozio di fotogra… - Alessan77616441 : RT @TrueNeldot: Poveraccio, lo conoscevo di persona, anche lui suicida per debiti accumulati durante il lockdown. Il suo negozio di fotogra… -

