Stop all’asporto nei bar alle 18 con il nuovo DPCM (Di lunedì 11 gennaio 2021) Il governo conferma di voler introdurre nel DPCM il divieto per i bar di vendere cibi e bevande da asporto dopo le 18. La scelta sarebbe stata ribadita nel corso della riunione con le regioni nel quale sono state illustrate anche le altre misure: conferma per tutte le zone della regola che consente a massimo due persone di andare a trovare a casa parenti e amici, Stop alla mobilità tra le regioni, anche tra quelle gialle, istituzione di una zona bianca, per “dare un segnale” del lavoro che si sta facendo e che consentirà di entrare in una fase diversa in tempi però più lunghi. Intervenire sugli indici di rischio per facilitare gli ingressi in zona arancione delle regioni a rischio alto: è quanto avrebbe proposto, secondo quanto si apprende, il ministro della Salute Roberto Speranza nel corso della riunione tra governo e Regioni, ... Leggi su udine20 (Di lunedì 11 gennaio 2021) Il governo conferma di voler introdurre nelil divieto per i bar di vendere cibi e bevande da asporto dopo le 18. La scelta sarebbe stata ribadita nel corso della riunione con le regioni nel quale sono state illustrate anche le altre misure: conferma per tutte le zone della regola che consente a massimo due persone di andare a trovare a casa parenti e amici,alla mobilità tra le regioni, anche tra quelle gi, istituzione di una zona bianca, per “dare un segnale” del lavoro che si sta facendo e che consentirà di entrare in una fase diversa in tempi però più lunghi. Intervenire sugli indici di rischio per facilitare gli ingressi in zona arancione delle regioni a rischio alto: è quanto avrebbe proposto, secondo quanto si apprende, il ministro della Salute Roberto Speranza nel corso della riunione tra governo e Regioni, ...

borghi_claudio : Sempre più surreale, adesso #hastatoilweekend e #hastatoilbar STOP ALL'ASPORTO PER I BAR DOPO LE 18 è... è... non m… - fattoquotidiano : IL NUOVO DPCM - Stop all’asporto dalle 18, viaggi interregionali vietati, niente sci. Stato d’emergenza prorogato,… - Andre3520 : RT @Signorasinasce: Nel #Dpcm il colpo di grazia per #bar e #ristoranti. Stop all'asporto dopo le 18. Probabilmente erano sopravvissuti in… - seb5113910 : RT @borghi_claudio: Sempre più surreale, adesso #hastatoilweekend e #hastatoilbar STOP ALL'ASPORTO PER I BAR DOPO LE 18 è... è... non mi vi… - mariobidi : #Dpcm Se l'asporto = sostare in assembramento con spritz in mano e mascherina sul collo = stop all'asporto. O vogli… -

Ultime Notizie dalla rete : Stop all’asporto Coronavirus: Speranza, 'ipotesi stop asporto bar dopo 18 e no mobilità regioni anche gialle' Affaritaliani.it