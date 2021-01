Stivali cuissard | il pezzo del guardaroba su cui puntare quest’inverno

(Di lunedì 11 gennaio 2021) Se gli, ovvero quelli alti fino a coprire il ginocchio e oltre, hanno dominato sulle passerelle dell’inverno 2020-21 una ragione c’è. Anzi forse più di una. Questi boot che ci riportano indietro nel tempo, e precisamente all’epoca dei moschettieri di Luigi XIII, sono infatti un alleato prezioso nella stagione fredda. Perfetti con un pantalone skinny, danno il meglio di loro, accostati a una minigonna o a un abito corto. In poche parole permettono di rivalutare capi che spesso tendiamo a non indossare quando le temperature si abbassano. Ma è soprattutto il loro lato sexy a fare breccia nel cuore delle donne. E questa stagione non fa eccezione. Accanto ai modelli in pelle o shearling, compaionosuper affusolati e persino effetto fetish. Sfumature della terra per i ...

Ultime Notizie dalla rete : Stivali cuissard

cosmopolitan.com

Stivali in vernice, mocassini in vernice, décolletées in vernice. Una tendenza scarpe... 100% in vernice ?? Passategli lo scettro, questa stagione sono mocassini, décolletées e stivali in vernice a de ...Cappotti lunghi fino ai piedi, maglioni morbidi e oversize, pantaloni in pelle e maxi stivali: i capi must-have della stagione sono l’armatura ...