"Stefania Orlando? Non avete capito che fa nella casa". GF Vip, arriva l'accusa (Di lunedì 11 gennaio 2021) Ricordiamo tutti la recentissima litigata tra Tommaso Zorzi e Stefania Orlando nella casa del GF Vip. Una discussione clamorosa che ha visto due dei più coesi bff del reality schierarsi l'uno contro l'altro per una motivazione fondamentalmente futile. Poi il chiarimento. Poi la rivelazione di Tommaso a Cecilia: "Stefania mi ha chiesto di far finta di litigare". C'è da dire che i vipponi coinquilini siano tutti confusi in merito, tranne Dayane Mello che come sempre sa bene cosa dire e quando dirlo. La modella ha scelto di raccontarsi a Mario Ermito, confidandogli il suo punto di vista nei confronti di Stefania Orlando e nella fattispecie nei confronti del suo rapporto con Tommaso Zorzi. (Continua dopo le foto) "Le maschere cadono. Questa è la conferma ...

