Stefania Orlando | la dolorosa confessione | “Non ho potuto salutarlo”

Stefania Orlando in un'intervista di qualche anno fa confessa il qual è il suo rammarico più grande dopo la morte di un collega molto noto al grande pubblico La morte del conduttore Fabrizio Frizzi, nel 2018, ha confessato di averla toccata profondamente (Instagram)In un'intervista a Chi di tre anni fa la popolare conduttrice e showgirl tv Stefania Orlando ha raccontato tutto il suo dolore dopo la scomparsa di Fabrizio Frizzi. Un tumore maligno si portò via il presentatore romano il 26 marzo del 2018. La concorrente del Gf Vip è stata professionalemente legata a Fabrizio Frizzi all'inizio della sua carriera. Nel lontano 2003, infatti, insieme hanno condotto un'edizione del talk di Rai 1, Piazza Grande. Rocca ha ricordato con affetto quei momenti, menzionando la particolare sensibilità dell'ex ...

