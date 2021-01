Stati Uniti, i deputati democratici hanno presentato l’avvio della procedura di impeachment contro Trump (Di lunedì 11 gennaio 2021) I deputati democratici hanno formalmente presentato la richiesta di impeachment contro Donald Trump con l’accusa di “incitamento all’insurrezione” per l’assalto al Congresso del 6 gennaio, in cui sono morte cinque persone. Nella risoluzione di quattro pagine presentata alla Camera, i democratici chiedono che il presidente venga rimosso rimosso dall’incarico perché “ha minacciato l’integrità del sistema democratico” e che venga condannato per “tradimento e abuso d’ufficio”. Viene menzionata anche la telefonata con Brad Raffensperger, segretario di Stato della Georgia, in cui Trump ha provato, tra lusinghe e minacce, a convincerlo a ribaltare l’esito del voto del 3 novembre nello Stato. Secondo quanto riportato dai media ... Leggi su italiasera (Di lunedì 11 gennaio 2021) Iformalmentela richiesta diDonaldcon l’accusa di “incitamento all’insurrezione” per l’assalto al Congresso del 6 gennaio, in cui sono morte cinque persone. Nella risoluzione di quattro pagine presentata alla Camera, ichiedono che il presidente venga rimosso rimosso dall’incarico perché “ha minacciato l’integrità del sistema democratico” e che venga condannato per “tradimento e abuso d’ufficio”. Viene menzionata anche la telefonata con Brad Raffensperger, segretario di StatoGeorgia, in cuiha provato, tra lusinghe e minacce, a convincerlo a ribaltare l’esito del voto del 3 novembre nello Stato. Secondo quanto riportato dai media ...

