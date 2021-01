Star Wars è una nuova era per i videogiochi: avranno tutti il marchio 'Lucasfilm Games' (Di lunedì 11 gennaio 2021) Annunciato oggi su StarWars.com, la società ha rivelato che "Lucasfilm Games è ora l'identità ufficiale di tutti i titoli di gioco di Lucasfilm, un nome che comprende il ricco catalogo di videogiochi dell'azienda e il suo sguardo verso il futuro". Questa scelta segna una mossa simile a Xbox Game Studios e PlayStation Studios, che raggruppano più sviluppatori sotto un'unica bandiera. tutti i futuri giochi di Star Wars vedranno quindi visualizzato il marchio di Lucasfilm Games. Per celebrare questa nuova era, Lucasfilm Games ha lanciato i canali social su Twitter e Facebook, che forniranno le ultime notizie e in modo ... Leggi su eurogamer (Di lunedì 11 gennaio 2021) Annunciato oggi su.com, la società ha rivelato che "è ora l'identità ufficiale dii titoli di gioco di, un nome che comprende il ricco catalogo didell'azienda e il suo sguardo verso il futuro". Questa scelta segna una mossa simile a Xbox Game Studios e PlayStation Studios, che raggruppano più sviluppatori sotto un'unica bandiera.i futuri giochi divedranno quindi visualizzato ildi. Per celebrare questaera,ha lanciato i canali social su Twitter e Facebook, che forniranno le ultime notizie e in modo ...

badtasteit : Una nuova era per i videogiochi di #StarWars: nasce l'etichetta Lucasfilm Games - rockett70 : RT @ciakmag: #StarWars: #RobertDowneyJr in trattative per un ruolo importante? ?? - tedpanski : RT @ConteRetweet: Gli interlocutori (e i tag) preferiti di Bentivogli e Base Italia sono un asino e un personaggio di Star Wars. Niente co… - Eurogamer_it : #LucasFilmGames è il nuovo marchio dedicato esclusivamente ai giochi di #StarWars e non solo. -

Ultime Notizie dalla rete : Star Wars Star Wars, Robert Downey Jr. potrebbe esordire in Star Wars Sky Tg24 The Mandalorian ha ispirato le nuove serie TV Marvel, in vari modi

I prodotti Marvel in arrivo sono stati ispirati sotto vari punti di vista da The Mandalorian, la serie Star Wars di Disney+.. Anche se si potrebbe pensare che la prossima fase di prodotti Marvel e ...

Star Wars è una nuova era per i videogiochi: avranno tutti il marchio 'Lucasfilm Games'

Annunciato oggi su StarWars.com, la società ha rivelato che "Lucasfilm Games è ora l'identità ufficiale di tutti i titoli di gioco di Lucasfilm, un nome che comprende il ricco catalogo di videogiochi ...

I prodotti Marvel in arrivo sono stati ispirati sotto vari punti di vista da The Mandalorian, la serie Star Wars di Disney+.. Anche se si potrebbe pensare che la prossima fase di prodotti Marvel e ...Annunciato oggi su StarWars.com, la società ha rivelato che "Lucasfilm Games è ora l'identità ufficiale di tutti i titoli di gioco di Lucasfilm, un nome che comprende il ricco catalogo di videogiochi ...