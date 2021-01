Stagione finita per Osimhen? Kiss Kiss Napoli: “Potrebbe volerci ancora qualche mese” (Di lunedì 11 gennaio 2021) Stagione finita per Osimhen? Da Radio Kiss Kiss Napoli non arrivano buone notizie sul fronte Osimhen. Secondo l’emittente radiofonica, si allungano notevolmente i tempi di recupero per Victor Osimhen. L’attaccante nigeriano, fermo da metà novembre per una lussazione alla spalla in Coppa d’Africa, e che nel frattempo ha anche contratto il coronavirus, continua ad avvertire dolore alla spalla e al braccio. Non riesce a correre. Mistero per i tempi di recupero. Radio Kiss Kiss Napoli dice che Potrebbe volerci ancora qualche mese. Anche Gattuso ieri ha ... Leggi su ilnapolista (Di lunedì 11 gennaio 2021)per? Da Radionon arrivano buone notizie sul fronte. Secondo l’emittente radiofonica, si allungano notevolmente i tempi di recupero per Victor. L’attaccante nigeriano, fermo da metà novembre per una lussazione alla spalla in Coppa d’Africa, e che nel frattempo ha anche contratto il coronavirus, continua ad avvertire dolore alla spalla e al braccio. Non riesce a correre. Mistero per i tempi di recupero. Radiodice che. Anche Gattuso ieri ha ...

Continua il mistero sulle condizioni dell'attaccante nigeriano fermo ormai da due mesi. Anche Gattuso ieri ha confermato che ci vorrà tempo ...

