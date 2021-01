Spostamenti tra Regioni, resta il divieto. Bar chiusi alle 18 e musei aperti, zona bianca: le anticipazioni del nuovo Dpcm (Di lunedì 11 gennaio 2021) La corsa del Covid non rallenta e, seppur avviata, la campagna di vaccinazione darà i suoi frutti solo fra molti mesi. Dunque l'Italia dovrà convivere ancora a lungo con l'allarme pandemia e con le ... Leggi su leggo (Di lunedì 11 gennaio 2021) La corsa del Covid non rnta e, seppur avviata, la campagna di vaccinazione darà i suoi frutti solo fra molti mesi. Dunque l'Italia dovrà convivere ancora a lungo con l'allarme pandemia e con le ...

Ultime Notizie dalla rete : Spostamenti tra Coronavirus: weekend 9-10 gennaio in zona arancione, ecco che cosa si può fare Il Sole 24 ORE Nel nuovo Dpcm in arrivo stop all'asporto dopo le 18 per i bar: giro di vite contro gli aperitivi improvvisati

Dovrebbero scomparire i weekend sempre in zona arancione, mentre è prevista una zona bianca in cui tutte le attività potranno riaprire. Confermati i criteri più rigidi per la classificazione in fasce.

Covid Italia, già immunizzati in 5 milioni: «Ad aprile ricoveri dimezzati grazie all'esercito dei guariti»

In primavera il 20-25 per cento degli italiani saranno immunizzati e tra di loro ci saranno le categorie fragili, con l'incidenza più alta di decessi e malattie gravi. Non significa ...

