Sport, Spadafora: "Confido in ripartenza sicura entro fine gennaio" (Di lunedì 11 gennaio 2021) ROMA – "Stiamo lavorando ogni giorno col Cts nella massima collaborazione per definire quanto e cosa riaprire nelle diverse zone: confido che entro fine mese si possa ricominciare a fare sport, con i limiti che saranno previsti, e in tutta sicurezza". Lo ha ribadito il ministro per le Politiche giovanili e lo Sport, Vincenzo Spadafora, in una intervista a Il Messaggero.

