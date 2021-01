Spezia Sampdoria LIVE 1-1 | squadre negli spogliatoi INTERVALLO

Leggi su calcionews24

(Di lunedì 11 gennaio 2021) Allo stadio Picco, il match valido per la 17ª giornata di Serie A 2020/2021 tra: sintesi, tabellino, risultato, moviola e cronacaAllo stadio “Picco”,si affrontano nel match valido per la 17ª giornata della Serie A 2020/21. CLICCA QUI PER AGGIORNARE LA DIRETTA Sintesi1-1 MOVIOLA 1? Fischio d’inizio – Al via il match tra3? Tiro Nzola – L’attaccante dellosgancia la bomba verso la porta di Audero, pallone deviato in corner. Sugli sviluppi del calcio d’angolo, libera la difesa blucerchiata 10? Doppia occasione per la– Colpo di testa di Damsgaard, con Thorsby che prende il pallone ma non riesce a girare in ...