Spezia-Sampdoria 2-1 | Nzola decide su rigore il derby ligure

Leggi su ildenaro

(Di lunedì 11 gennaio 2021) LA(ITALPRESS) – Losi conferma dopo il successo esterno con il Napoli e strappa tre punti vitali in ottica salvezza nelcontro la. La squadra di Italiano vince e convince nel posticipo con le reti di Terzi e. Dopo l’impresa contro l’Inter, a Ranieri non basta il bel gol di Candreva per evitare il ko nella diciassettesima giornata.che invece vola a quota 17 punti e si allontana dalla zona calda della classifica. La contesa inizia all’insegna del divertimento. Le due squadre si affrontano a viso aperto, troppo forse in alcuni frangenti e ne risulta una prima mezz’ora di fuoco. Al 4?si presenta con la solita foga agonistica sfiorando subito il bersaglio grosso dopo la deviazione provvidenziale di ...