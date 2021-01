Spezia | nuovo acuto verso la salvezza Sampdoria battuta 2-1

Leggi su alfredopedulla

(Di lunedì 11 gennaio 2021)colpo delloche batte al "Pinto" ladi Ranieri per 2-1 e sale a 17 punti in classifica, scavalcando in un colpo solo Udinese e Cagliari. Gli uomini di Italiano raccolgono la seconda vittoria consecutiva, dopo l'impresa di Napoli. Bianconeri in vantaggio al 20? con Terzi, immediato il pareggio di Candreva, al termine di un contropiede importante della Samp. Nella ripresa, ancora un rigore per gli spezzini dopo quello di Napoli, con Nzola che non sbaglia dagli 11 metri. Laprova la reazione ma non riesce a scardinare la difesa ligure. Per Quagliarella solo 10 minuti finali. Laresta a 20 punti, al momento abbastanza tranquilla.