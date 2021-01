Special situation e rinnovabili | nasce Green Vir

(Di lunedì 11 gennaio 2021) La joint venture, detenuta da Viride al 50% e daUtility al 50%, offre servizi tecnici, finanziari e di supervisione nel mercato delle situazionii per il settore delleSi chiamano “situazionii” o “” e indicano a livello finanziario e tecnico, eventi insoliti che inducono gli investitori ad acquistare un’azione o un altro asset il cui prezzo è stato depresso, per l’appunto, da un eventoe. Le opportunità di investimento in questo settore possono assumere molte forme e coinvolgere una serie di classi di attività ed è quindi necessario sapersi muovere con intelligenza e agilità nel settore. Per il comparto delle energie, oggi viene in aiutoVir, società in grado ...

Ultime Notizie dalla rete : Special situation

Rinnovabili

*L’autore ha esperienza in Corporate Finance e Special Situations maturata in una banca di investimento americana e per tre multinazionali. Vive e lavora a New York. È il fondatore di Investirecomeimi ...Illimity Bank ha reso noto l'acquisto di single names nel segmento Special Situations Real Estate per un controvalore complessivo di circa 108 milioni di euro (gross book value) suddiviso in 3 opera ...