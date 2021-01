Spagna, oltre al Covid la tempesta di neve: ospedali isolati, in alcune regioni scuole non riaprono. A Madrid il vaccino arriva via terra (Di lunedì 11 gennaio 2021) La Gran Vía di Madrid si è trasformata per qualche giorno in una grande pista da sci, invasa da persone incredule di fronte all’ingente quantità di neve. Nel quartiere Hortaleza, un uomo si è fatto trainare da tre cani su una slitta, come se invece della Spagna si trattasse della Lapponia. A queste testimonianze, si contrappongono i forti disagi causati dalla tempesta Filomena, la peggiore degli ultimi 50 anni. Ora che si sta allontanando verso il Mediterraneo occidentale, lascia dietro di sé un’ondata di intenso freddo che durerà fino a giovedì, con minime fino ai 17 gradi sotto lo zero. Nel momento in cui i contagi crescono, l’emergenza meteorologica ha isolato gli ospedali e rinviato la riapertura di alcune scuole. Per fortuna, il nuovo lotto del ... Leggi su ilfattoquotidiano (Di lunedì 11 gennaio 2021) La Gran Vía disi è trasformata per qualche giorno in una grande pista da sci, invasa da persone incredule di fronte all’ingente quantità di. Nel quartiere Hortaleza, un uomo si è fatto trainare da tre cani su una slitta, come se invece dellasi trattasse della Lapponia. A queste testimonianze, si contrappongono i forti disagi causati dallaFilomena, la peggiore degli ultimi 50 anni. Ora che si sta allontanando verso il Medineo occidentale, lascia dietro di sé un’ondata di intenso freddo che durerà fino a giovedì, con minime fino ai 17 gradi sotto lo zero. Nel momento in cui i contagi crescono, l’emergenza meteorologica ha isolato glie rinviato la riapertura di. Per fortuna, il nuovo lotto del ...

