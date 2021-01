Sospesa dai social l’assessora veneta che ha cantato “Faccetta nera” Donazzan accusa | «Uccisa da Facebook & co | è pulizia etnica del pensiero»

RenzoSoldani : RT @Open_gol: La sospensione degli account dell’assessora di FdI, in realtà, potrebbe essere collegata alle segnalazioni multiple degli ute… - Open_gol : La sospensione degli account dell’assessora di FdI, in realtà, potrebbe essere collegata alle segnalazioni multiple… -

Ultime Notizie dalla rete : Sospesa dai

Open

Questo vuol dire che Parler non è più raggiungibile in alcun modo ed è, di fatto, offline. La mossa di Amazon era stata anticipata dall’amministratore delegato del social usato dall’estrema destra ame ...Alberto Gilardino non è più l'allenatore del Siena. Nonostante la compagine toscana stia disputando un campionato di vertice in Serie D (è ad oggi seconda nel suo girone ...