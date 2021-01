“Sono un cannibale. E ho mangiato un cuore di animale ancora caldo”: i (presunti) messaggi shock dell’attore Armie Hammer (Di lunedì 11 gennaio 2021) Alcune frasi pubblicate online in una serie di screenshots attribuite alle chat di Armie Hammer Sono diventate virali nelle ultime ore, portando le parole “Armie Hammer cannibale” tra le tendenze di Twitter. Le frasi Sono state riprese dal sito americano Just Jared, ma non è ancora chiaro tuttavia se a mandare quei messaggi sia stato effettivamente l’attore statunitense o se si tratti di una bufala creata ad hoc. Tra le frasi pubblicate, a destare scalpore è una frase sul presunto cannibalismo di Armie Hammer. “Sono un cannibale al 100%“, avrebbe scritto l’attore, noto per aver recitato nel film Chiamami col tuo nome, del regista Luca Guadagnino. I ... Leggi su tpi (Di lunedì 11 gennaio 2021) Alcune frasi pubblicate online in una serie di screenshots attribuite alle chat didiventate virali nelle ultime ore, portando le parole “” tra le tendenze di Twitter. Le frasistate riprese dal sito americano Just Jared, ma non èchiaro tuttavia se a mandare queisia stato effettivamente l’attore statunitense o se si tratti di una bufala creata ad hoc. Tra le frasi pubblicate, a destare scalpore è una frase sul presunto cannibalismo di. “unal 100%“, avrebbe scritto l’attore, noto per aver recitato nel film Chiamami col tuo nome, del regista Luca Guadagnino. I ...

