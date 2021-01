Soldi ai medici che fanno più vaccini: siamo arrivati ai “premi sanitari” (Di lunedì 11 gennaio 2021) Una campagna martellante, quella iniziata dal governo sul fronte vaccinazione. All’insegna di slogan e minacce di obblighi in arrivo (o di pesanti penalizzazioni nella vita di tutti i giorni per chi non si sottoporrà al trattamento) ma mai accompagnata da un po’ di chiarezza: sulle sperimentazioni, innanzitutto, con i dati resi pubblici che restano ancora parziali. E sui contratti, onerosissimi, stipulati con i colossi di Big Pharma, le aziende farmaceutiche che già hanno fatto registrare incassi da record. Ora, ecco l’ennesima forzatura di quella che sta diventando ogni giorno di più una vera e propria dittatura sanitaria. Dopo i confronti dei giorni scorsi, è stato infatti siglato in Lombardia l’accordo fra i medici di famiglia e la Regione per la somministrazione dei vaccini anti-Covid. I camici bianchi di base avranno un ruolo ... Leggi su ilparagone (Di lunedì 11 gennaio 2021) Una campagna martellante, quella iniziata dal governo sul fronte vaccinazione. All’insegna di slogan e minacce di obblighi in arrivo (o di pesanti penalizzazioni nella vita di tutti i giorni per chi non si sottoporrà al trattamento) ma mai accompagnata da un po’ di chiarezza: sulle sperimentazioni, innanzitutto, con i dati resi pubblici che restano ancora parziali. E sui contratti, onerosissimi, stipulati con i colossi di Big Pharma, le aziende farmaceutiche che già hanno fatto registrare incassi da record. Ora, ecco l’ennesima forzatura di quella che sta diventando ogni giorno di più una vera e propria dittaturaa. Dopo i confronti dei giorni scorsi, è stato infatti siglato in Lombardia l’accordo fra idi famiglia e la Regione per la somministrazione deianti-Covid. I camici bianchi di base avranno un ruolo ...

Ultime Notizie dalla rete : Soldi medici I soldi ai medici di famiglia che faranno più vaccini Today.it Matteo Renzi a Rtl 102.5: “Non ho mai chiesto la conta in aula. Conte l'ha fatto". “Il Recovery Plan va approvato in fretta"

Covid, Fontana: "Peggiorano tutti i parametri, andiamo verso la zona rossa"

Attesa per l'incontro col governo su nuove misure anti contagio. Indagine regione Lombardia rivela: alta percentuale di infettati nella fascia che va dai 14 ai 19 anni ...

Il Leader di Italia Viva Matteo Renzi è stato intervistato questa mattina in diretta su RTL 102.5 in Non Stop News, condotto Giusi Legrenzi, Pierluigi Diaco ed Enrico Galletti.Attesa per l'incontro col governo su nuove misure anti contagio. Indagine regione Lombardia rivela: alta percentuale di infettati nella fascia che va dai 14 ai 19 anni ...