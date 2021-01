Solange, il saluto della pallavolista Valentina Diouf "Un esempio di libertà" (Di lunedì 11 gennaio 2021) La pallavolista italiana Valentina Diouf ha ricordato su Instagram Solange, il sensitivo scomparso lo scorso sette gennaio nella sua abitazione. Valentina Diouf ha ricordato su Instagram il sensitivo Solange: la pallavolista italiana ha voluto rendere omaggio all'uomo più che al personaggio che in tanti hanno amato. Lo scorso sette gennaio Solange è stato trovato morto nel suo appartamento dal suo amico Nicola Rossi. Mentre è stata disposta l'autopsia per stabilire le precise cause della morte di Paolo Bucinelli, questo il vero nome del sensitivo, si moltiplicano i messaggi di stima e cordoglio nei confronti di Solange e uno dei più toccanti è quello di Valentina Diouf. ... Leggi su movieplayer (Di lunedì 11 gennaio 2021) Laitalianaha ricordato su Instagram, il sensitivo scomparso lo scorso sette gennaio nella sua abitazione.ha ricordato su Instagram il sensitivo: laitaliana ha voluto rendere omaggio all'uomo più che al personaggio che in tanti hanno amato. Lo scorso sette gennaioè stato trovato morto nel suo appartamento dal suo amico Nicola Rossi. Mentre è stata disposta l'autopsia per stabilire le precise causemorte di Paolo Bucinelli, questo il vero nome del sensitivo, si moltiplicano i messaggi di stima e cordoglio nei confronti die uno dei più toccanti è quello di. ...

