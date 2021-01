SOCIAL/ L’ultimo scatto di Wanda: “Le ‘Icardi’ a Parigi” (Di lunedì 11 gennaio 2021) E' passato più di un anno dall'arrivo di Mauro Icardi al PSG. Wanda Nara e i bambini lo hanno seguito e si sono pienamente ambientati a Parigi. La nota showgirl ha postato uno scatto che la ritrae con le due piccole avute con l'attaccante argentino, davanti alla Tour Eiffel.embedcontent src="instagram" url="https://www.instagram.com/p/CJ1xBoaBiub/" Golssip. Leggi su golssip (Di lunedì 11 gennaio 2021) E' passato più di un anno dall'arrivo di Mauro Icardi al PSG.Nara e i bambini lo hanno seguito e si sono pienamente ambientati a. La nota showgirl ha postato unoche la ritrae con le due piccole avute con l'attaccante argentino, davanti alla Tour Eiffel.embedcontent src="instagram" url="https://www.instagram.com/p/CJ1xBoaBiub/" Golssip.

Capezzone : Ho scritto alcune ore fa (uscirà tra poche ore) un articolo in cui si diceva tra l’altro che Twitter, pur tra censu… - NicoRiccelli : Scopriamo insieme l'ultimo Report annuale di @hootsuite sui trend globali dei #SocialMedia. - carbonandre : @_happycactus_ @mamo75r L'istigazione è stata costante in 4 anni. L'ultimo atto lo ha compiuto con social, una mani… - OraziDavide : @matteosalvinimi Mentana ne ha parlato perché è un tema importante ... ma di fronte a tutto quello che ha combinato… - Sovra_Knight : Possono sbattermi fuori da tutti i social/piattaforme possibili e immaginabili ma non porteranno mai via la mia vog… -

Ultime Notizie dalla rete : SOCIAL L’ultimo Furlan (Cisl) Recovery Fund. 10 azioni strategiche della Cisl per 'ricostruire' il Paese. WelfareNetwork