SNAI – Coppa Italia | in campo le bigJuventus su tutte | il 14° titolo è a 3 | 50

Leggi su liberoquotidiano

(Di lunedì 11 gennaio 2021) (Milano 11 gennaio 2020) - Bianconeri favoriti nella caccia al trofeo, segue l'Inter (che non vince dal 2011) a 4,50. Il programma degli ottavi parte con Milan-Torino: «1» rossonero a bassa quota (1,55). Milano, 11 gennaio 2021 – La2020/21 entra nel vivo, con gli ottavi di finale: in, a partire da domani, le grandi favorite della competizione, tra le quali, nella valutazione degli analisti, spicca la Juventus, il cui trionfo (sarebbe il 14°) è dato a 3,50. Completano il podio l'Inter (a secco dal 2011) a 4,50 e l'Atalanta a 6,50. Minore fiducia riscuotono Milan, Lazio e Napoli a 7,50, mentre la Roma si gioca a 10. Granata a 5,50 - Apre il programma degli ottavi il match di San Siro tra Milan e Torino, che domani tornano a sfidarsi a soli tre giorni dal confronto in campionato, vinto 2-0 dai ...