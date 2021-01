Smeriglio | ascoltiamo ragioni mobilitazione studenti

Leggi su romadailynews

(Di lunedì 11 gennaio 2021) Roma – “Hanno ragione:ladei ragazzi e delle ragazze. Sono dalla parte deglie delle studentesse che stanno manifestando contro il continuo valzer sulla riapertura delle scuole e per ribadire il diritto fondamentale a tornare in classe presto e in piena sicurezza.” “So bene che non e’ facile, ma e’ inammissibile che sulla scuola non si sia arrivati a una soluzione che tenga conto del disagio degli. In questi lunghi mesi purtroppo la scuola non e’ parsa al centro delle priorita’ e del dibattito sulla ripartenza del Paese: chiuderla e’ sembrato la soluzione piu’ immediata.” “Una soluzione che poteva andare bene all’inizio; una soluzione che, da temporanea, rischia di cronicizzarsi facendo cosi’ aumentare solitudini e disparita’. La scuola e’ relazione, incontro, socialita’. È ...