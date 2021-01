Smaltimento rifiuti in Campania, Sogin vince causa contro Presidenza del Consiglio. (Di lunedì 11 gennaio 2021) Lo Studio Legale Delfino e Associati Willkie Farr e Gallagher LLP, con il Partner Stanislao Chimenti e il Counsel Carmen Pollifrone,,s ha ottenuto un altro e importante successo per la Sogin S.p.A.. ... Leggi su gazzettadinapoli (Di lunedì 11 gennaio 2021) Lo Studio Legale Delfino e Associati Willkie Farr e Gallagher LLP, con il Partner Stanislao Chimenti e il Counsel Carmen Pollifrone,,s ha ottenuto un altro e importante successo per laS.p.A.. ...

stesar60 : RT @Festambiente: ???? Su smaltimento #rifiuti radioattivi serve percorso partecipativo. In #Italia, si smaltiscano #rifiuti a bassa e media… - infoitinterno : Smaltimento rifiuti nucleari in Puglia, Tarantino: «È impensabile» - Ostuni - venetocvogliamo : RT @PantheonVerona: I consiglieri regionali Cristina Guarda (EV), Anna Maria Bigon (PD), Andrea Zanoni (PD) e Elena Ostanel (VcV) interveng… - whitefanghowl : @DataroomCorsera @Corriere - Legambiente : RT @Festambiente: ???? Su smaltimento #rifiuti radioattivi serve percorso partecipativo. In #Italia, si smaltiscano #rifiuti a bassa e media… -