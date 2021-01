Sky | Demme pronto a giocare | vicino il rientro di Koulibaly

Leggi su ilnapolista

(Di lunedì 11 gennaio 2021) Nell’ultimo periodo, il Napoli ha dovuto fare i conti con diversi infortuni. Tuttavia, alcuni giocatori sono recuperati. È il caso di Diegoche, come riporta Sky Sport, èper tornare in campo e potrebbe farlo già mercoledì in Coppa Italia contro l’Empoli. Anche perla data delè vicina, tra mercoledì e domenica. Chi invece dovrà stare fermo per un po’ è Kostas Manolas, che domani si sottoporrà agli esami strumentali per chiarire l’entità del suo infortunio. L'articolo ilNapolista.