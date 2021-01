Skin invisibili in Fortnite | il trucco scatena la polemica | Epic Games risponde

(Di lunedì 11 gennaio 2021) Il grande successo die della sua Battaglia Reale prosegue a quasi quattro anni dalla release originale. Arrivato alla Stagione 5 del Capitolo 2, lo shooter multiplayer disa divertire e intrattenere una community sempre più ampia su un po’ tutte le piattaforme in commercio – al netto del ban da Google e Apple -, comprese le console next-gen a marchio Sony e Microsoft, le richiestissime – e praticamente introvabili! – PS5, Xbox Series X e Xbox Series X. Il merito va proprio al team di sviluppo, che coinvolge quotidianamente il suo pubblico con aggiornamenti, eventi speciali, collaborazioni di rilievo e soprattuttoda indossare sul campo di battaglia. Elemento, questo, caratteristico diBattle Royale, e che di recente si è arricchito grazie ai costumi dei supereroi ...

Epic Games ha in programma un aggiornamento che modifica alcune skin relative ai Supereroi in Fortnite, alcune rendevano "invisibili" gli utenti.Alcune skin legate ai supereroi risultano difficili da avvistare sulla mappa, con accuse da parte della community di meccaniche pay to win.