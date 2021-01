Sicilia, Orlando: “Inaspriamo le misure fino alla zona rossa, troppi comportamenti incoscienti” (Di lunedì 11 gennaio 2021) “Di fronte al dilagare del contagio in tutta la Sicilia e a Palermo, e di fronte ai comportamenti incoscienti di tanti cittadini, credo che non ci sia altro da fare che inasprire le misure fino alla dichiarazione di zona rossa“. Sono le parole del sindaco di Palermo, Leoluca Orlando, che attraverso un videomessaggio diffuso sui propri canali social parla di un “patto scellerato tra virus e incoscienti”. Negli ultimi giorni, in Sicilia, c’è stata un’impennata del numero dei contagi: quattro delle prime cinque province, in Italia, con la maggior crescita di contagi, sono proprio Siciliane (Siracusa, Messina, Trapani e Caltanissetta). L'articolo proviene da Il Fatto ... Leggi su ilfattoquotidiano (Di lunedì 11 gennaio 2021) “Di fronte al dilagare del contagio in tutta lae a Palermo, e di fronte aidi tanti cittadini, credo che non ci sia altro da fare che inasprire ledichiarazione di“. Sono le parole del sindaco di Palermo, Leoluca, che attraverso un videomessaggio diffuso sui propri canali social parla di un “patto scellerato tra virus e”. Negli ultimi giorni, in, c’è stata un’impennata del numero dei contagi: quattro delle prime cinque province, in Italia, con la maggior crescita di contagi, sono proprione (Siracusa, Messina, Trapani e Caltanissetta). L'articolo proviene da Il Fatto ...

