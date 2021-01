Siamo tutti d'accordo che quanto successo a Capitol Hil sia l'ultimo capitolo (o (Di lunedì 11 gennaio 2021) il primo?) di una politica fatta di odio e incitamento alla violenza, spinta in primis da Donald Trump. Siamo altresì ... Leggi su leggo (Di lunedì 11 gennaio 2021) il primo?) di una politica fatta di odio e incitamento alla violenza, spinta in primis da Donald Trump.altresì ...

trash_italiano : Perché alla fine, nel profondo, siamo tutti un po’ sottoni. #cepostaperte - carlosibilia : Abbiamo davanti a noi importanti sfide e un piano economico straordinario da attuare per far ripartire il Paese. S… - lucianonobili : “Sa dove glieli sbatto i sottosegretari? Sotto il naso. Un sottosegretario in più o meno, senza chiarezza su quello… - SemperAdamantes : RT @ItalianoeRomano: Continuiamo a stare fermi mi raccomando popolo di coglioni che non siamo altro. Ci facciamo fare le peggio porcate da… - Labbaronessa : RT @LesFleursduMar: Lui che mi dice: ti porterò qui, andremo là, faremo questo, mangeremo in quel posticino sul mare, scieremo fino a non p… -

Ultime Notizie dalla rete : Siamo tutti Brahim Diaz: «Siamo una squadra molto forte e siamo tutti uniti» MilanNews24.com La romantica impresa dei cento studenti: online tutti i 680.000 nomi dei soldati del Risorgimento

I ragazzi di quattro scuole di di Lombardia e Piemonte impegnati a dare un’identità a quanti combatterono per l’Italia In un database della Società di Solferino e San Martino ...

Covid, Mantovani: «Decisivo avere altri vaccini e più risorse per la ricerca»

Il direttore scientifico dell’Humanitas si è sottoposto alla prima vaccinazione: «Mi sono messo in fila come tutti ma la nostra è una corsa contro il tempo» ...

I ragazzi di quattro scuole di di Lombardia e Piemonte impegnati a dare un’identità a quanti combatterono per l’Italia In un database della Società di Solferino e San Martino ...Il direttore scientifico dell’Humanitas si è sottoposto alla prima vaccinazione: «Mi sono messo in fila come tutti ma la nostra è una corsa contro il tempo» ...