Si vaccina a 103 anni e diventa bersaglio degli haters sui social Ma chi scrive | usa il cervello?

(Di lunedì 11 gennaio 2021) Caro direttore, non sono di penna facile e non è mia abitudinere anche quando me ne verrebbe voglia, soprattutto quando leggo o ascolto notizie non veritiere o offensive. Ma questa volta non ne posso proprio fare a meno. Qualche giorno fa, seguendo una trasmissione televisiva ho conosciuto un anziano signore di 103 ...

IosonoScala : RT @Fortunablu17: Firenze, si vaccina a 103 anni e diventa bersaglio degli haters - Pizza_Time_Guy : RT @Fortunablu17: Firenze, si vaccina a 103 anni e diventa bersaglio degli haters - paceinguerra : RT @Fortunablu17: Firenze, si vaccina a 103 anni e diventa bersaglio degli haters - luca_tessitore : RT @Fortunablu17: Firenze, si vaccina a 103 anni e diventa bersaglio degli haters - Simone55555r : Uomo di 103 si vaccina.insulti sui social, tra cui:io a quell'eta' gli avrei preso le misure per la cassa. -

non sono di penna facile e non è mia abitudine scrivere anche quando me ne verrebbe voglia, soprattutto quando leggo o ascolto notizie non veritiere o offensive. Ma questa volta non ne posso proprio f ...Si chiama Basilio Pompei (per tutti “nonno Basilio”). Per una vita macellaio, ora ospite della Rsa di San Biagio a Dicomano, nel Fiorentino. Ha la veneranda età di 103 anni ed è la persona più anziana ...