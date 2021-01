She-Hulk: Jessica Jones tornarà nella nuova serie Disney+? (Di lunedì 11 gennaio 2021) She-Hulk è una delle nuove serie che fanno parte dell'universo Marvel, secondo i rumor lo show potrebbe mostrare il ritorno di un personaggio molto amato dai fan, ovvero Jessica Jones. She-Hulk è una serie che porterà Jennifer Walters nell'MCU, interpretata da Tatiana Maslany, e probabilmente segnerà anche il ritorno di un altro personaggio molto famoso, ovvero Jessica Jones interpretata da Krysten Ritter. La serie She-Hulk sarà di natura giudiziaria, una legal comedy, come anticipato da Kevin Feige, notizia facilmente prevedibile visto che la protagonista è un avvocato. Il presidente dei Marvel Studios ha fatto anche capire che torneranno molti volti noti del mondo Marvel, proprio perché potrebbero essere protagonisti ... Leggi su movieplayer (Di lunedì 11 gennaio 2021) She-è una delle nuoveche fanno parte dell'universo Marvel, secondo i rumor lo show potrebbe mostrare il ritorno di un personaggio molto amato dai fan, ovvero. She-è unache porterà Jennifer Walters nell'MCU, interpretata da Tatiana Maslany, e probabilmente segnerà anche il ritorno di un altro personaggio molto famoso, ovverointerpretata da Krysten Ritter. LaShe-sarà di natura giudiziaria, una legal comedy, come anticipato da Kevin Feige, notizia facilmente prevedibile visto che la protagonista è un avvocato. Il presidente dei Marvel Studios ha fatto anche capire che torneranno molti volti noti del mondo Marvel, proprio perché potrebbero essere protagonisti ...

