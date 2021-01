Sex and The City torna senza Samantha. Il retroscena sull'addio - (Di lunedì 11 gennaio 2021) Carlo Lanna Stanno per tornare in tv le ragazze di Sex and The City. Il quartetto però diventa un trio perché Kim Cattrall non sarà più l'iconica Samantha Jones La notizia arriva direttamente dai media americani. Dopo alcuni rumor che sono trapelati in rete nel corso delle ultime settimane, lunedì 11 gennaio arriva la conferma tanto attesa. In primavera, nel cuore della città di New York, ci sarà il primo ciak per i nuovi episodi di Sex and The City. La serie tv, trasmessa in America per sei lunghi anni sul network della HBO, molto celebre anche qui in Italia, tornerà con 10 nuovi episodi da mezz’ora ciascuno, con l’intenzione di esplorare la vita di Carrie, Miranda e Charlotte alle soglie dei 50 anni di età. Il cast è tutto confermato, tranne Kim Cattrall che ha deciso di non apparire nello show. nodo ... Leggi su ilgiornale (Di lunedì 11 gennaio 2021) Carlo Lanna Stanno perre in tv le ragazze di Sex and The. Il quartetto però diventa un trio perché Kim Cattrall non sarà più l'iconicaJones La notizia arriva direttamente dai media americani. Dopo alcuni rumor che sono trapelati in rete nel corso delle ultime settimane, lunedì 11 gennaio arriva la conferma tanto attesa. In primavera, nel cuore della città di New York, ci sarà il primo ciak per i nuovi episodi di Sex and The. La serie tv, trasmessa in America per sei lunghi anni sul network della HBO, molto celebre anche qui in Italia, tornerà con 10 nuovi episodi da mezz’ora ciascuno, con l’intenzione di esplorare la vita di Carrie, Miranda e Charlotte alle soglie dei 50 anni di età. Il cast è tutto confermato, tranne Kim Cattrall che ha deciso di non apparire nello show. nodo ...

