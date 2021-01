«Sex and the city»: torna la serie culto ma senza Samantha (Di lunedì 11 gennaio 2021) Diciamolo senza pure di smentite: l'attesa per l'annunciato ritorno di Sex and the city è pari alla paura che una serie tv generazionale e iconica - tanto per usare un aggettivo stra abusato - sia uno scivolone di quelli epocali. Intanto partiamo dai fatti: tanto tuonò che alla fine piovve e così la triade formata da Sarah Jessica Parker, Cynthia Nixon e Kristin Davis ha ufficializzato la notizia che era nell'aria da diversi mesi, ovvero che il reboot di #SATC si farà con dieci nuovi episodi prodotti da Hbo Max le cui riprese partiranno a New York - ça va sans dire - la prossima primavera. Sex and the city, il ritorno di Carrie Bradshaw e della serie culto Amata, detestata, idolatrata, considerata uno dei personaggi più iconici delle serie tv degli ultimi trent'anni, ... Leggi su panorama (Di lunedì 11 gennaio 2021) Diciamolopure di smentite: l'attesa per l'annunciato ritorno di Sex and theè pari alla paura che unatv generazionale e iconica - tanto per usare un aggettivo stra abusato - sia uno scivolone di quelli epocali. Intanto partiamo dai fatti: tanto tuonò che alla fine piovve e così la triade formata da Sarah Jessica Parker, Cynthia Nixon e Kristin Davis ha ufficializzato la notizia che era nell'aria da diversi mesi, ovvero che il reboot di #SATC si farà con dieci nuovi episodi prodotti da Hbo Max le cui riprese partiranno a New York - ça va sans dire - la prossima primavera. Sex and the, il ritorno di Carrie Bradshaw e dellaAmata, detestata, idolatrata, considerata uno dei personaggi più iconici delletv degli ultimi trent'anni, ...

