Sex and the City: Sarah Jessica Parker, Cynthia Nixon e Kristin Davis nel revival HBO Max (Di lunedì 11 gennaio 2021) HBO Max ha confermato il revival di Sex and the City in preparazione, Kim Cattrall non tornerà a fianco delle colleghe Sarah Jessica Parker, Cynthia Nixon e Kristin Davis. Come anticipato, HBO Max ha confermato il revival di Sex and the City che vedrà il ritorno di Sarah Jessica Parker, Cynthia Nixon e Kristin Davis, ma non della Samantha Jones di Kim Cattrall. Le star originali Sarah Jessica Parker (Carrie), Kristin Davis (Charlotte) e Cynthia Nixon (Miranda) hanno ... Leggi su movieplayer (Di lunedì 11 gennaio 2021) HBO Max ha confermato ildi Sex and thein preparazione, Kim Cattrall non tornerà a fianco delle colleghe. Come anticipato, HBO Max ha confermato ildi Sex and theche vedrà il ritorno di, ma non della Samantha Jones di Kim Cattrall. Le star originali(Carrie),(Charlotte) e(Miranda) hanno ...

youwillbefovnd_ : quindi è uscito il teaser del reboot di sex and the city ah... - telesimo : E' ufficiale: #SexandtheCity tornerà con un revival in 10 episodi su #HBOMax, che si intitolerà And Just Like That…… - antonio_friscia : RT @badtasteit: #SexandTheCity, HBO Max ordina il revival, ecco il post di Sarah Jessica Parker - aboutciki : In una notte sono usciti video di Harry e Lou e HBO ha annunciato il revival di Sex and The city senza Samantha. - SailorSara_ : Nuova stagione di Sex and The City e nuovo album di Lana Del Rey: GIORNATA SALVATA. -