«Sex and the City», Sarah Jessica Parker conferma il revival (ma senza Samantha Jones)

Non un altro film, ma un revival della serie tv. Sex and the City, che negli anni è stato a un passo dal tornare al cinema, con un nuovo capitolo al quale Kim Cattrall ha sempre dichiarato non voler partecipare, avrà un suo riadattamento televisivo. A confermalo, è stato Variety. Poi, Sarah Jessica Parker, con un video destinato ad Instagram. «Non posso fare a meno di chiedermi dove siano oggi», ha scritto online la storica interprete di Carrie Bradshaw, pubblicando quel che è parso un breve trailer della serie che verrà.

